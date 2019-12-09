Первые дожди зимнего сезона 2019-2020 в Израиле: сведения о последствиях

Установившаяся в Израиле зимняя погода вызвала затопления в прибрежных районах страны и в долине на побережье Мертвого моря. Управление природы и парков Израиля объявило, что в связи с угрозой наводнений закрыты все туристические маршруты в Иудейской пустыне, а также заповедник Эйн Геди. Движение по шоссе номер 90 перекрыто в обоих направлениях между отелями Мертвого моря и утесами Драгот в связи с затоплением дорожного полотна. Службы спасения и пожарной охраны были вызваны минувшей ночью в несколько районов Хадеры и Бака аль-Гарбии, где водители застряли в потоках воды и не могли самостоятельно покинуть автомобили.

Накануне вечером восемь человек, включая беременную женщину с ребенком, были извлечены спасателями из затопленных автомобилей и подземных парковок в Ашкелоне, еще одного водителя пришлось спасать в Кирьят-Гате. Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что среди оказавшихся в зоне затопления была мать мэра Ашкелона.

Поступали также сообщения о затоплениях в Нетании и южных районах Тель-Авива.

8 декабря от удара молнии во время грозы тяжело пострадал 19-летний юноша. Пострадавший до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. На теле пациента есть следы ожогов, свидетельствующие о том, что в него попала молния.

Прогноз погоды на 9 декабря и ближайшие дни

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 декабря, температура будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Дожди на всей территории страны, временами с грозами. Высока вероятность затоплений в низинах. Слабый снегопад на вершине горы Хермон. В Иерусалиме – 10-13 градусов, в Тель-Авиве – 14-18, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 11-17, в Мицпе-Рамоне – 10-15, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-17, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-18, на Голанских высотах – 10-14. Температура воды в Средиземном море – 22 градуса, высота волн – 100-200 см. Купание опасно. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 5 км/ч).

Во вторник будет холодно, дожди постепенно прекратятся. В среду температура повысится до среднесезонной, малооблачно. В четверг похолодает, ожидаются дожди на севере и в центре, возможен снегопад на Хермоне. В пятницу будет прохладно, дожди в северных и центральных районах.