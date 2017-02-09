Стрельба на рынке в Петах-Тикве: есть раненые

Около 16:45 поступили первые сообщения о чрезвычайном происшествии на рынке в Петах-Тикве.

Согласно поступающей информации, в районе рынка, на улице Барон Хирш, были слышны выстрелы. Свидетели утверждают, что неизвестный открыл огонь в сторону пассажирского автобуса. Официальные источники эту информацию не подтверждают.

К месту происшествия были направлены машины "скорой помощи" и полиции.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что на месте происшествия есть раненые.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что на месте была оказана помощь двум 50-летним мужчинам, один из которых получил ранение средней степени тяжести, другой был ранен легко.

Пресс-служба полиции сообщила, что по подозрению в причастности к этому инциденту задержан мужчина. По всей видимости, житель Палестинской автономии.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что вскоре после стрельбы в районе рынка поступили сообщения о том, что недалеко от места происшествия, на улице Беркович, были обнаружены два человека с ножевыми ранениями.

Полиция проверяет связь между двумя этими происшествиями. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на данном этапе расследуются все версии, в том числе, версия теракта.

Видео с места теракта







