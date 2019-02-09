Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 9 февраля сотрудниками полиции и ШАБАК в Рамалле был задержан подозреваемый в убийстве Ори Ансбахер.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что с момента обнаружения тела девушки работала следственная группа, в которую вместе с полицейскими вошли сотрудники ШАБАК. В ходе совместных действий бригаде удалось выйти на след подозреваемого. В операции по его задержанию участвовали спецназ пограничной полиции (ЯМАМ), ЦАХАЛ и ШАБАК.

Подозреваемый, являющийся жителем Хеврона, передан для дальнейшего расследования ШАБАК.

Вместе с тем, пресс-служба полиции напомнила, что в отношении остальных подробностей расследования действует судебный запрет на публикацию.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Орит Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.





