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В Израиле

Пресс-служба ШАБАК: разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве Ори Ансбахер

время публикации: 19:12 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати фото
Пресс-служба ШАБАК: разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве Ори Ансбахер
Ори Ансбахер

В субботу, 9 февраля, пресс-служба ШАБАК (общей службы безопасности) сообщила имя подозреваемого в убийстве Ори Ансбахер. Это – 29-летний палестинец, житель Хеврона Арафат Арафайя.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что с момента обнаружения тела девушки работала следственная группа, в которую вместе с полицейскими вошли сотрудники ШАБАКа. В ходе совместных действий бригаде удалось выйти на след подозреваемого. В операции по его задержанию участвовали спецназ пограничной полиции (ЯМАМ), ЦАХАЛ и ШАБАК.

В ночь на 9 февраля он был задержан в Рамалле.

По данным следователей ШАБАК, в четверг, 7 февраля, Арафат Арафайя покинул Хеврон и пешком направился к деревне Бейт-Джала. Заметив Ори Ансбахер, он напал на девушку и убил ее.

Расследование продолжается, устанавливается мотив преступления.

Вместе с тем, пресс-служба полиции напомнила, что в отношении остальных подробностей расследования действует судебный запрет на публикацию.

Президент Реувен Ривлин прокомментировал сообщение о задержании подозреваемого в убийстве Ори Ансбахер, сказав: "Я хотел бы поблагодарить силы безопасности за поимку террориста, совершившего убийство. Мы не склоним головы и не прекратим бескомпромиссную борьбу с террором. Мы будем преследовать преступников, пока не схватим их и не предадим их суду".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Я приветствую ШАБАК и ЯМАМ, которые сумели в считаные часы схватить убийцу Ори Ансбахер". Нетаниягу также выразил соболезнование семье девушки.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Орит Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.



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