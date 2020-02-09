Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

Около 20:30 в Сдероте и населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения "Цева Адом".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории.

По предварительным данным, ракета упала на незастроенной территории возле Сдерота, не причинив ущерба. В результате обстрела нет пострадавших.

Палестинская мониторинговая группа Gaza Report в своем "твиттере" написала, что Сдерот был обстрелян боевиками из Бейт-Хануна.

Эта же мониторинговая группа через несколько минут после обстрела сообщила о "необычной активности" ЦАХАЛа на границе с Газой. Согласно этому сообщению, активность ЦАХАЛа зарегистрирована на северном и восточном участке границы с Израилем.

Кроме того, в воздушном пространстве над сектором Газы были замечены израильские военные самолеты.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Февраль. 6 ракет. Погибших и раненых нет (по данным на 9 февраля)

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.