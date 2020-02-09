Самые холодные дни зимнего сезона 2020: слабый снегопад в горных районах

По данным метеослужбы Израиля, 9-10 февраля будут самыми холодными днями этого зимнего сезона. Температура в Иерусалиме в воскресенье от 1 градуса тепла ночью до 7 градусов днем, в ночь на понедельник температура в столице опустится до -1 градуса по Цельсию. На фоне низкой температуры в некоторых районах Иерусалима, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря, в ночь на воскресенье начался слабый снегопад.

Продолжается снегопад на горе Хермон, в воскресенье горный курорт закрыт для посетителей. Температура: от -8 до -4 градусов. Толщина снежного покрова: 100-150 см. На сайте SkiHermon объявлено о намерении открыть курорт в понедельник, но из-за погодных условий могут быть открыты не все трассы.

С ночи воскресенья снег идет не только на Хермоне, но и в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи, включая Цфат, Марджаль-Шамс и другие населенные пункты. Температура в Цфате в воскресенье: от 1 до 4 градусов тепла. В понедельник: от 0 до 4. Во вторник: от -1 до 6 градусов.

В горных районах, где температура опустилась ниже 1-3 градусов тепла, местами гололед. Полиция просит водителей проявлять крайнюю осторожность или воздержаться в начале недели от поездок, особенно в темное время суток.

В других районах Израиля – облачно, слабый дождь, временами возможен град, температура ниже среднесезонной. На побережье Средиземного моря ветер до 50-60 км/ч, шторм, высота волн до 3,5 метров.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.