10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста

Вечером, 9 января, 10-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция просила поместить в тюрьму иерусалимского террориста Фади аль-Кунбара, чьи действия унесли жизни четверых израильтян в тюрьму. Однако эта просьба была отклонена судом.

По данным 10-го канала ИТВ, Фади аль-Кунбара, направивший 8 января свой автомобиль на группу солдат в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, в прошлом имел проблемы с законом. 3,5 года назад он был судим за пользование угнанным автомобилем и был приговорен к общественным работам. Однако Фади аль-Кунбара уклонился от отбывания наказания, и полиция вновь обратилась в суд с просьбой об ужесточении наказания. Полиция просила заменить общественные работы тюремным сроком. Однако просьба полиции была отклонена судом.

В понедельник, 9 января, спустя сутки после теракта полиция обратилась в суд с просьбой о продлении ареста братьев террориста. В следственных органах полагают, что им было известно о намерениях Фади аль-Кунбары, но они не попытались его остановить и не сообщили о его планах службам безопасности.