9 января 2017 г.
последняя новость: 20:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:55 Девушка, пожаловавшаяся на изнасилование в клубе "Алленби-44", найдена мертвой
20:03 10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста
19:41 Несмотря на снегопад на Голанах, завтра занятия в школах состоятся
18:58 Расследование теракта: лейтенант Майя Пелед была одной из тех, кто уничтожил террориста
17:31 Директор одной из школ подозревается в сексуальных домогательствах к подростку
17:09 Во вторник горный курорт Хермон будет закрыт для посетителей из-за снегопада
17:02 Возле Яд-Мордехай перевернулся автомобиль: тяжело ранен водитель
16:55 Продлен арест родственников иерусалимского террориста
16:36 Мэрия Умм эль-Фахма призвала к бойкоту фильма "Ни здесь, ни там"
16:20 Израиль простился с жертвами теракта в Иерусалиме
В Израиле

10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати фото
10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста

Вечером, 9 января, 10-й канал израильского телевидения сообщил, что полиция просила поместить в тюрьму иерусалимского террориста Фади аль-Кунбара, чьи действия унесли жизни четверых израильтян в тюрьму. Однако эта просьба была отклонена судом.

По данным 10-го канала ИТВ, Фади аль-Кунбара, направивший 8 января свой автомобиль на группу солдат в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, в прошлом имел проблемы с законом. 3,5 года назад он был судим за пользование угнанным автомобилем и был приговорен к общественным работам. Однако Фади аль-Кунбара уклонился от отбывания наказания, и полиция вновь обратилась в суд с просьбой об ужесточении наказания. Полиция просила заменить общественные работы тюремным сроком. Однако просьба полиции была отклонена судом.

В понедельник, 9 января, спустя сутки после теракта полиция обратилась в суд с просьбой о продлении ареста братьев террориста. В следственных органах полагают, что им было известно о намерениях Фади аль-Кунбары, но они не попытались его остановить и не сообщили о его планах службам безопасности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Продлен арест родственников иерусалимского террориста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
На границе Джабль Мукабр снова установлены заградительные сооружения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Силы безопасности снесли траурную палатку рядом с домом иерусалимского террориста. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Продолжаются беспорядки в районе Джабль Мукабр
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
СМИ сообщают о решениях, принятых военно-политическим кабинетом после теракта







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 9 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017