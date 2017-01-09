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В Израиле

Девушка, пожаловавшаяся на изнасилование в клубе "Алленби-44", найдена мертвой

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати

Адвокат Рони Алони Садовник в своем блоге на Facebook сообщила, что одна из двух девушек, изнасилованных в ночном клубе "Алленби-44", 7 января была обнаружена мертвой в южном Тель-Авиве.

Рони Алони Садовник, представлявшая в суде интересы пострадавшей, пишет, что после изнасилования у 21-летней Даниэлы произошел серьезный нервный срыв. Она находилась на стационарном лечении в психиатрическом отделении, но, несмотря на тяжелое состояние, была полна решимости выступать в суде.

Насильники были признаны виновными, и получили по шесть лет тюремного заключения. Адвокат пишет, что, отбыв треть от своего срока, насильники, скорее всего, выйдут на свободу и окажутся дома, как будто ничего и не произошло. Однако для Даниэлы, по словам адвоката, случившееся стало "смертельным приговором".

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