Мэрия Умм эль-Фахма призвала к бойкоту фильма "Ни здесь, ни там"

Мэрия арабского города Умм эль-Фахм призвала жителей города и всех израильских арабов бойкотировать вышедший на экраны фильм "Ни здесь, ни там".

По информации радиостанции "Решет Бет", призыв к бойкоту был опубликован городскими властями в понедельник, 9 января. В заявлении мэрии говорится, что фильм "позорит доброе имя жителей города, а также всей арабской общины".

Фильм совместного производства Израиля и Франции рассказывает о трех арабских девушках, совместно снимающих квартиру в Тель-Авиве. Каждой из них приходится бороться между соблазнами светского города и традициями, в которых она выросла.

Фильм вышел на экраны в конце прошлого года.