Ни один из министров не пришел на похороны военнослужащих, погибших в теракте

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что ни один из министров не пришел на похороны военнослужащих, погибших в результате теракта в Иерусалиме.

Эли Бен-Шем, глава добровольческой организации "Яд ле-Баним", выразил возмущение по поводу того, что никто из членов правительства и депутатов побывал на похоронах, чтобы от лица государства выразить признательность павшим и отдать им долг памяти солдатам. Журналистам Бен-Шем заявил, что в течение многих лет правительство обещало урегулировать этот вопрос таким образом, чтобы на похоронах павших воинов обязательно присутствовали народные избранники, но ничего так и не было сделано в этом направлении.

Вечером 9 января после ряда гневных публикаций в СМИ и социальных сетях пресс-служба главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу поручил секретарю правительства Цахи Браверману сформулировать инструкцию, обязывающую министров правительства и их заместителей посещать похороны солдат ЦАХАЛа, погибших в боях и террористических актах.

В результате теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив 8 января погибла лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Погибшим курсантам также посмертно было присвоено звание лейтенанта.





