Израиль простился с жертвами теракта в Иерусалиме

В понедельник, 9 января, Израиль прощался с военнослужащими, ставшими жертвами теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив. В результате этого теракта погибла лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Погибшим курсантам также посмертно было присвоено звание лейтенанта.

Три девушки и юноши были похоронены на военных кладбищах. Траурные церемонии начались в 11:00 на кладбище Кфар-Эцион, где был похоронен Эрез Орбах, и закончились в 16:00 на кладбище "Кирьят-Шауль" в Тель-Авиве, где была похоронена Яэль Йекутиэль. Шир Хададж была похоронена на "Горе Герцля" в Иерусалиме, Шира Цур - в Хайфе.

Сотни израильтян провожали военнослужащих в последний путь.

Эрез Орбах, выпускник йешивы "Неве-Шмуэль" в поселке Эфрат, был старшим из шести детей, не был мобилизован в ЦАХАЛ в связи с проблемами со здоровьем, однако добился того, чтобы его взяли в армию добровольцем.

Шира Цур жила в районе Дэния в Хайфе, еще до мобилизации в ЦАХАЛ вызвалась пройти год добровольной службы в разведке. Девушка начала службу в ЦАХАЛе с летной школы, однако позже перешла в другое подразделение.

Шир Хаджадж из Маале Адумим была старшей из четырех дочерей Герцля и Мейрав Хаджадж. По словам близкой подруги Ширы, девушка была уверена, что эта неделя будет самой интересной на офицерском курсе.

У Яэль Йекутиэль из Гиватаима остались родители, брат и сестра. Друзья Яэль говорят, что она хотела остаться в ЦАХАЛе, чтобы приносить пользу людям.