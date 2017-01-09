Осужден террорист, убивший израильтянина возле поселения Тальмон

В понедельник, 9 января, военный суд Офер приговорил к двум пожизненным заключениям Мухаммада Абу Шахина, жителя Каландии. Он был признан виновным в совершении теракта в районе поселения Долев в июне 2015 года. В результате теракта был убит 25-летний израильтянин Дани Гонен, а его товарищ, Нетанэль Хадад, получил тяжелые ранения.

Суд также постановил, что террорист выплатит семьям пострадавших компенсацию в размере 3,5 миллионов шекелей.

В приговоре также отмечается, что суд рекомендует воздержаться от включения Мухаммада Абу Шахина в число амнистированных в результате возможных сделок.

Напомним, что 19 июня неподалеку от перекрестка А-Парса, в районе поселения Долев (округ Биньямин) палестинский араб остановил автомобиль, в котором ехали два израильтянина. Они возвращались с прогулки к источнику Эйн-Бувин. Террорист завел разговор с молодыми людьми, а затем выхватил пистолет и выстрелил почти в упор. 25-летний Дани Гонен был тяжело ранен и вскоре скончался, а его товарищ получил ранения средней степени тяжести.

Убийце удалось скрыться, в одной из окрестных арабских деревень. "Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАС, заявили, что теракт был совершен ячейкой, названной в честь террористов, похитивших и убивших год назад Нафтали Френкеля, Гилада Шаэра и Эяля Ифраха.

15 июля 2015 года Абу Шахин сам позвонил в телефонную службу полиции "мокед 100" и сообщил, что совершил убийство. Показания, данные им после ареста, помогли задержать его подельников.

С июня 2006 по декабрь 2008 года Абу Шахин находился в израильской тюрьме по обвинении в подготовке вооруженного нападения. Судя по имеющимся данным, после освобождения из тюрьмы, в 2014 году, он был причастен к серии вооруженных нападений, в том числе к обстрелу блокпоста в А-Раме, в результате которого был ранен военнослужащий.