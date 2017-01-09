Нетаниягу и Лицман навестили в больнице военнослужащих, пострадавших в теракте

В понедельник, 9 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Яаков Лицман навестили в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" военнослужащих, пострадавших в результате вчерашнего теракта в Армон а-Нацив.

В частности, глава правительства побывал в палатах военнослужащих Идана Леви и Даны Офир, состояние которых оценивается врачами как удовлетворительное.

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После посещения раненых Нетаниягу сделал очередное заявление в связи со вчерашним терактом. "Мы находимся в условиях атак террористов-одиночек, которые принимают спонтанные решения – в данном случае это был автомобильный теракт", – сказал он, отметив, что все солдаты, с которыми он успел повидаться в больнице, говорили о намерении вернуться в строй. По словам премьер-министра, это стремление и есть "настоящий секрет нашей страны". "Именно поэтому мы победим, именно поэтому мы до сих пор побеждали", – заявил Нетаниягу.

Полный текст заявления Нетаниягу

Пресс-служба главы правительства направила в СМИ следующий полный текст его заявления, сделанного в больнице "Адаса Эйн-Керем" после посещения раненых: "Я приехал сюда с министром здравоохранения и руководством больницы "Адаса", чтобы навестить наших раненых – Дану, Идана и Лирон. Яэль и Бар госпитализированы в больницу "Шаарей Цедек", и я не хотел их беспокоить. Я был в палатах наших раненых, разговаривал с ними, с их родными. Прежде всего, мы благодарим за экстраординарное лечение и уход, который они получают, за наметившийся путь к выздоровлению. Он согревает наши сердца, разрывающиеся от боли сегодня, когда мы хороним наших солдат, девушек и юношу, чьи жизни, едва успевшие начаться, прерваны. Я считаю, что важнее всего понять, что мы сталкиваемся с новой разновидностью атак – нападениями террористов-одиночек, которые принимают внезапное решение совершить теракт, в данном случае – теракт-наезд. Противостояние этому явлению ведётся в трёх направлениях. Первое из них заключается в расширении профилактической инфраструктуры. За последний год мы установили цементные блоки, сделали "бетонады" на автобусных остановках и "тремпиадах" и в Иудее и Самарии, и в Иерусалиме, что уже спасло многие жизни. Вчера было дано распоряжение расширить эту инфраструктуру в Иерусалиме, а, возможно, и в других местах. Второе – это превентивная разведывательная сеть. Как вы можете знать, совершит ли конкретный человек что-либо, как мы можем заранее выявить таких людей? А силовые структуры неустанно работают над этим круглый год. Есть ряд дополнительных шагов, которые мы в эти дни предпринимаем, чтобы выявлять такие случаи заранее – это чрезвычайно важная вещь. Третье – это, конечно, быстрое вмешательство военнослужащих и гражданских лиц. Мы видели это вчера, когда охранник, офицер и солдаты быстро среагировали, предотвратив тем самым катастрофу большего масштаба, но иногда катастрофу удаётся предотвратить до того, как она произошла. Есть ещё и четвёртая вещь, на мой взгляд, самая главная. Невероятно, но и раненый солдат, и две солдатки говорили мне одно: "Премьер-министр, мы хотим вернуться на курс, мы хотим вернуться на службу, мы хотим и дальше быть солдатами Армии обороны Израиля". В этом истинный секрет нашей страны, именно поэтому мы победим, именно поэтому мы побеждали до сих пор... Должен сказать, что родители раненых видят улучшение в их состоянии. Так же, как и мы, они благодарны работающим круглосуточно врачам и медицинскому персоналу".

Состояние раненых

По состоянию на утро 9 января, в иерусалимских больницах оставались пять военнослужащих, получивших травмы в результате вчерашнего автомобильного теракта в районе Армон а-Нацив.

В больнице "Шаарей Цедек" находится военнослужащий, получивший крайне тяжелые травмы. Он пока остается в реанимационном отделении. Еще четверо пострадавших, доставленных в эту больницу, были выписаны минувшей ночью или рано утром.

В больнице "Адаса Эйн-Керем" остаются четверо пострадавших. Состояние одного из них от средней тяжести до тяжелого, но он находится в сознании, и угрозы жизни нет. Еще один военнослужащий остается в этой больнице в состоянии средней тяжести, ждут выписки также двое легкораненых.

Напомним, что жертвами теракта стали четверо военнослужащих – три девушки и один юноша. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 17 человек.

Имена жертв теракта: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут.





