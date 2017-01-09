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В Израиле

Горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за снегопада

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за снегопада

Администрация горного курорта Хермон объявила о том, что курорт закрыт для посещений из-за снегопада. Предупреждение по этому поводу публиковалось накануне вечером.

Соответствующее уведомление размещено на сайте skihermon.co.il.

Толщина снежного покрова на вершине Хермона в настоящее время составляет 90 см, в нижней части подъемника – 70 см.

Сильный снегопад закончится в течение сегодняшнего дня. Велика вероятность того, что горный курорт Хермон будет открыт для посетителей уже во вторник.

Температура воздуха на Хермоне 9 января – от -3 до 2 градуса тепла. В последующие дни этой недели – от -4 до 5 градусов тепла.

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В понедельник горнолыжный курорт Хермон будет закрыт для посетителей







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Понедельник, 9 января 2017 г.
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