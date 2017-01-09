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В Израиле

В больницах Иерусалима остаются пять военнослужащих, пострадавших в результате теракта

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 07:37 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

По состоянию на утро 9 января, в иерусалимских больницах остаются пять военнослужащих, получивших травмы в результате вчерашнего автомобильного теракта в районе Армон а-Нацив.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

В больнице "Шаарей Цедек" находится военнослужащий, получивший крайне тяжелые травмы. Он пока остается в реанимационном отделении. Еще четверо пострадавших, доставленных в эту больницу, были выписаны минувшей ночью или рано утром.

В больнице "Адаса Эйн-Керем" остаются четверо пострадавших. Состояние одного из них от средней тяжести до тяжелого, но он находится в сознании, и угрозы жизни нет. Еще один военнослужащий остается в этой больнице в состоянии средней тяжести, ждут выписки также двое легкораненых.

Напомним, что жертвами теракта стали четверо военнослужащих – три девушки и один юноша. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 17 человек.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
"Автомобильный теракт" в Иерусалиме: четверо погибших, 17 пострадавших







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