Расследование теракта в Иерусалиме: курсанты получили приказ бежать в укрытие

Согласно результатом предварительной проверки, проведенной по следам теракта в Армон а-Нацив командиром офицерской школы полковником Янивом Эльалуфом, ничто не указывает на то, что курсанты боялись открыть огонь в связи с так называемым "эффектом Эльора Азарии", сообщает радиостанция "Решет Бет".

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Как показало расследование, когда произошел наезд, несколько курсантов сразу открыли огонь по террористу. Поэтому одна из командиров приказала остальным курсантам бежать в укрытие.

Расследование было возбуждено после того, как видеозапись момента теракта вызвала опасения, что курсанты и офицеры, вместо того, чтобы уничтожить террориста, бросились бежать.

Ранее пресс-служба полиции сообщала, что огонь по террористу открыли двое гражданских лиц и двое военнослужащих.