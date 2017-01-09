9 января 2017 г.
последняя новость: 08:55
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:23 Расследование теракта в Иерусалиме: курсанты получили приказ бежать в укрытие
08:09 Горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за снегопада
07:49 Израиль прощается с жертвами теракта в Иерусалиме
07:47 Продолжаются беспорядки в районе Джабль Мукабр
07:36 В больницах Иерусалима остаются пять военнослужащих, пострадавших в результате теракта
05:52 Прогноз погоды на 9 января: холодно, дождь на севере и в центре, снегопад на Голанах, пыльная буря на юге, сильный ветер, шторм
05:43 Около стадиона в Сахнине застрелен мужчина
21:36 Во время митинга на месте теракта задержаны двое активистов движения "Лахава"
21:15 СМИ сообщают о решениях, принятых военно-политическим кабинетом после теракта
20:28 Опубликованы имена всех погибших в результате теракта в Иерусалиме
В Израиле

Расследование теракта в Иерусалиме: курсанты получили приказ бежать в укрытие

время публикации: 08:23 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

Согласно результатом предварительной проверки, проведенной по следам теракта в Армон а-Нацив командиром офицерской школы полковником Янивом Эльалуфом, ничто не указывает на то, что курсанты боялись открыть огонь в связи с так называемым "эффектом Эльора Азарии", сообщает радиостанция "Решет Бет".

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Как показало расследование, когда произошел наезд, несколько курсантов сразу открыли огонь по террористу. Поэтому одна из командиров приказала остальным курсантам бежать в укрытие.

Расследование было возбуждено после того, как видеозапись момента теракта вызвала опасения, что курсанты и офицеры, вместо того, чтобы уничтожить террориста, бросились бежать.

Ранее пресс-служба полиции сообщала, что огонь по террористу открыли двое гражданских лиц и двое военнослужащих.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Израиль прощается с жертвами теракта в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
"Автомобильный теракт" в Иерусалиме: четверо погибших, 17 пострадавших







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 9 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017