Силы безопасности снесли траурную палатку рядом с домом иерусалимского террориста. ВИДЕО

Утром в понедельник, 9 января, израильские силы безопасности снесли траурную палатку, установленную в Джабль Мукабр рядом с домом Фади аль-Кунбары, совершившего накануне автомобильный теракт в районе Армон а-Нацив.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

В скором времени должно быть принято судебное решение о разрушении дома террориста. Накануне правительство Израиля объявило, что тело террориста пока не будет выдано родственникам для похорон.

В ночь на понедельник жители арабской деревни Джабль Мукабр, бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции и пограничников, которые действовали в этом населенном пункте и несли дежурство вдоль улицы Меир Накар, на границе с районом Армон а-Нацив, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в ходе операции, проводившейся в Джабль Мукабр, где проживает семья террориста Фади аль-Кунбара, совершившего автомобильный теракт в Армон а-Нацив, были задержаны девять человек. Пятеро из задержанных приходятся близкими родственниками террористу.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что среди задержанных родная сестра Фади аль-Кунбара, которая открыто заявила, что ее брата постигла лучшая судьба для мусульманина – "он стал шахидом, убив оккупантов".

Жертвами теракта в Армон а-Нацив стали четверо военнослужащих – три девушки и один юноша. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 17 человек.





