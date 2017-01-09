9 января 2017 г.
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В Израиле

Продолжаются беспорядки в районе Джабль Мукабр

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Продолжаются беспорядки в районе Джабль Мукабр

В ночь на понедельник, 9 января, жители арабской деревни Джабль Мукабр, бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции и пограничников, которые действовали в этом населенном пункте и несли дежурство вдоль улицы Меир Накар, на границе с районом Армон а-Нацив, сообщает пресс-служба полиции.

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Ранее сообщалось, что в ходе операции, проводившейся в Джабль Мукабр, где проживает семья террориста Фади аль-Кунбара, совершившего автомобильный теракт в Армон а-Нацив, были задержаны девять человек. Пятеро из задержанных приходятся близкими родственниками террористу.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что среди задержанных родная сестра Фади аль-Кунбара, которая открыто заявила, что ее брата постигла лучшая судьба для мусульманина – "он стал шахидом, убив оккупантов".

Напомним, что жертвами теракта стали четверо военнослужащих – три девушки и один юноша. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 17 человек.

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