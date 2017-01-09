На границе Джабль Мукабр снова установлены заградительные сооружения

В понедельник, 9 января, в Иерусалиме вдоль границы между еврейским кварталом Армон а-Нацив и арабской деревней Джабль Мукабр вновь были установлены заградительные сооружения.

Решение об установке заграждений было принято вскоре после автомобильного теракта на смотровой площадке в Армон а-Нацив, в результате которого погибли девушка-офицер и три курсанта (две девушки и юноша), 17 человек получили ранения и травмы.

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Напомним, что в октябре-ноябре 2015 года, вскоре после начала "интифады ножей", на границе Джабль Мукабр несколько раз устанавливали, а потом разбирали бетонные заграждения. Блокпосты вдоль периметра этого района тоже не были постоянными.

В пресс-службе министерства обороны редакции NEWSru.co.il пояснили, что решение об установке таких блокпостов и заградительных сооружений принимают правоохранительные органы, а не военные. Разъяснений полиции нам пока получить не удалось.





