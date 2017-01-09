Несмотря на снегопад на Голанах, завтра занятия в школах состоятся

После получения прогноза погоды на вторник, 10 января, в региональном совете Голан было принято решение не отменять занятия в учебных заведениях.

Сайт Walla News обращает внимание родителей на то, что утром члены специальной комиссия регионального совета проверят состояние дорог. И если, они придут к выводу, что дорога до учебных заведений может представлять опасность, занятия могут быть отменены, а для родителей будет опубликовано специальное предупреждение.

В понедельник, 9 января, впервые в этом зимнем сезоне снег шел не только на Хермоне, но и в населенных пунктах, расположенных на Галилейском выступе и на Голанах. Из-за снегопада на два часа раньше были закончены занятия в школах, а дети были распущены по домам.