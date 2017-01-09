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В Израиле

Директор одной из школ подозревается в сексуальных домогательствах к подростку

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
Директор одной из школ подозревается в сексуальных домогательствах к подростку

Директор одной из школ на севере Израиля задержан полицией по подозрению в сексуальных домогательствах к 12-летнему подростку.

По информации радиостанции "Решет Бет", накануне вечером отец подростка обратился в полицию, сообщив, что он застал сына с посторонним мужчиной. В телефоне сына он также нашел переписку с подозреваемым.

Мировой суд Кирьят-Шмоны продлил срок задержания педагога на два дня. Суд наложил запрет на публикацию имени подозреваемого.

Пресс-служба полиции сообщила, что к расследованию привлечен следователь по работе с детьми.

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