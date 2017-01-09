9 января 2017 г.
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В Израиле

Расследование теракта: лейтенант Мая Пелед была одной из тех, кто уничтожил террориста

время публикации: 18:58 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати

Спустя сутки после теракта в Иерусалиме ведущие израильские опубликовали интервью с офицером учебной базы БААД-1 Маей Пелед, сопровождавшей курсантов во время поездки в Иерусалим. Согласно данным расследования действий военнослужащих в первые минуты теракта, Мая была среди тех, кто первыми открыл огонь по террористу.

Офицер Мая Пелед отрицает воздействие "эффекта Азарии" на курсантов и офицеров, ставших свидетелями террористического нападения. По ее словам, многим потребовалось время для того, чтобы понять, что это теракт.

По словам лейтенанта Маи Пелед, она поняла, что это теракт, а не дорожная авария, когда водитель грузовика дал задний ход. По ее словам, приготовившись стрелять, она спустилась на последнюю ступеньку автобуса и открыла огонь по кабине грузовика. По словам лейтенанта, она слышала, как стреляют и другие.

На вопрос журналистов о том, не вспоминала ли она о суде над Эльором Азарией, лейтенант ответила отрицательно. Она также отметила, что вряд ли в тот момент кто-то из офицеров или курсантов думал об этом, так как "все, кто находился в нужной позиции по отношению к террористу, начали немедленно действовать".

Интервью с лейтенантом Маей Пелед опубликовали сайты Ynet, Nana10, Walla News , Mako.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
ЦАХАЛ расследует действия военнослужащих во время теракта в Иерусалиме







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Понедельник, 9 января 2017 г.
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