Прогноз погоды на 9 января: холодно, дождь на севере и в центре, снегопад на Голанах, пыльная буря на юге, сильный ветер, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 января, будет холоднее, чем вчера, температура ниже среднесезонной. Дожди на севере, а также в центральной части побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. Пыльная буря на юге. Очень сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 2-8 градусов, в Тель-Авиве – 8-13, в Хайфе – 7-11, в Эйлате – 7-16. В Беэр-Шеве – 3-12, в Мицпе-Рамоне – 3-8, на побережье Мертвого моря – 10-18, в Ашкелоне – 10-14, в Ариэле – 4-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-12, на Голанских высотах – 4-7.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 250-550 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 55 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 65 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 25 км/ч).

Во вторник ожидается небольшое повышение температуры, незначительная облачность, возможен слабый дождь на севере, сильный восточный ветер в горных районах. В среду-четверг – дополнительное повышение температуры, малооблачно.