Утверждение "закона о порнографии" было отложено, его изучают эксперты

В воскресенье, 8 января, межминистерская комиссия по законодательству должна была повторно рассмотреть законопроект депутатов Мики Зоара ("Ликуд") и Шули Муалем ("Байт Иегуди"), предусматривающий блокировку свободного доступа израильтян к порносайтам и азартным играм через компьютеры и мобильные телефоны.

30 октября прошлого года этот законопроект был единогласно одобрен межминистерской комиссией по законодательству. Но почти сразу же этот законопроект был заморожен министерством связи, так как в комиссию, вопреки достигнутым ранее договоренностям, была подана не та версия законопроекта, которая согласовывалась с министерством.

Тогда сообщалось, что на утверждение Кнессета должен был быть выдвинут законопроект, ужесточающий требования к соблюдению ныне действующих правил, в соответствии с которыми провайдеры обязаны предоставлять всем желающим программу, позволяющую блокировать доступ к сайтам того или иного содержания, а не законопроект, предусматривающий обязательное блокирование порносайтов и сайтов азартных игр.

8 января в комиссию была подана новая версия законопроекта, в соответствии с которым провайдеры, обеспечивающие возможность фильтрации веб-контента, получали бы по 30 агорот в год за каждого клиента, который использовал бы такую систему. Клиент, который использовал бы эту систему фильтрации, должен был бы вводить личный PIN-код всякий раз, когда хотел бы зайти на блокированные ресурсы.

Как пишет сайт экономического издания "Калькалист", депутат Зоар до такой степени был уверен, что министерская комиссия утвердит эту версию его законопроекта, что его пресс-служба направила в СМИ сообщение, что законопроект утвержден. Так, например, сообщение об утверждении законопроекта опубликовал сайт INN ("Седьмой канал").

Однако в последний момент министр регионального развития Цахи Анегби ("Ликуд") попросил отложить утверждение этого законопроекта. Как пишет "Калькалист", Анегби попросил неделю на изучение новой версии законопроекта, и теперь он может быть предложен к утверждению министерской комиссией по законодательству не ранее, чем через три недели.

Судя по публикующимся сведениям, Анегби действовал по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, исполняющего также обязанности министра связи. Дополнительное время потребовалось для того, чтобы принять во внимание возможные возражения со стороны экспертов министерства юстиции и специалистов в сфере средств массовой информации.