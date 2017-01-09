Убийца Бориса Зерцера приговорен к пожизненному заключению

В понедельник, 9 января, окружной суд в Хайфе приговорил Рони Шломова из Ор-Акивы к пожизненному заключению за убийство Бориса Зерцера, охранника предприятия в Кейсарии.

Суд приговорил Рафи Шломова, родного брата убийцы к 13 годам тюремного заключения за соучастие в убийстве.

Борис Зерцер, работавший охранником на предприятии в промышленной зоне в Кейсарии, были убит 23 мая 2010 года. Его тело было обнаружено у входа на предприятие одним из рабочих.

В ходе судебных слушаний были опубликованы данные следствия, согласно которым главный обвиняемый находился в конфликте с Зерцером и лично доставил своих соучастников на место убийства, а затем увез их оттуда.