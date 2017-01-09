9 января 2017 г.
последняя новость: 22:31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:31 Ни один из министров не пришел на похороны военнослужащих, погибших в теракте
21:45 Суд освободил сестру террориста, сочтя, что она "гордилась братом" в рамках традиции
20:55 Девушка, пожаловавшаяся на изнасилование в клубе "Алленби-44", найдена мертвой
20:03 10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста
19:41 Несмотря на снегопад на Голанах, завтра занятия в школах состоятся
18:58 Расследование теракта: лейтенант Майя Пелед была одной из тех, кто уничтожил террориста
17:31 Директор одной из школ подозревается в сексуальных домогательствах к подростку
17:09 Во вторник горный курорт Хермон будет закрыт для посетителей из-за снегопада
17:02 Возле Яд-Мордехай перевернулся автомобиль: тяжело ранен водитель
16:55 Продлен арест родственников иерусалимского террориста
В Израиле

Суд освободил сестру террориста, сочтя, что она "гордилась братом" в рамках традиции

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
Суд освободил сестру террориста, сочтя, что она "гордилась братом" в рамках традиции

Мировой суд Иерусалима отказался продлить арест сестры террориста, которая после теракта заявила, что гордится братом, выбравшим путь "шахида". В полиции считали, что слова задержанной могут быть истолкованы как поддержка террору и подстрекательство к насилию.

Однако судья Шарон Лари Бавли постановил, что в словах "Слава Аллаху за то, что он дал брату самую лучшую смерть", нет подстрекательства. По мнению судьи, слова "слава аллаху" - это всего лишь устойчивое выражение, и оно не говорит о том, что задержанная поддерживает действия своего брата.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в своем блоге на Twitter раскритиковал решение судьи. "Невозможно поверить в то, что судья не увидел в словах сестры террориста подстрекательства. Движущей силой любой волны террора являются прославления убийств и террористов, и очень жаль, что судья не понимает этого…", - написал Гилад Эрдан, а также отметил, что решение суда отрицательно скажется на борьбе, которую ведет Израиль с подстрекательством.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
10 канал ИТВ: суд отклонил просьбу полиции поместить в тюрьму иерусалимского террориста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Расследование теракта: лейтенант Майя Пелед была одной из тех, кто уничтожил террориста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Продлен арест родственников иерусалимского террориста
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Расследование теракта в Иерусалиме: курсанты получили приказ бежать в укрытие







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 9 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017