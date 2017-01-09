Суд освободил сестру террориста, сочтя, что она "гордилась братом" в рамках традиции

Мировой суд Иерусалима отказался продлить арест сестры террориста, которая после теракта заявила, что гордится братом, выбравшим путь "шахида". В полиции считали, что слова задержанной могут быть истолкованы как поддержка террору и подстрекательство к насилию.

Однако судья Шарон Лари Бавли постановил, что в словах "Слава Аллаху за то, что он дал брату самую лучшую смерть", нет подстрекательства. По мнению судьи, слова "слава аллаху" - это всего лишь устойчивое выражение, и оно не говорит о том, что задержанная поддерживает действия своего брата.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в своем блоге на Twitter раскритиковал решение судьи. "Невозможно поверить в то, что судья не увидел в словах сестры террориста подстрекательства. Движущей силой любой волны террора являются прославления убийств и террористов, и очень жаль, что судья не понимает этого…", - написал Гилад Эрдан, а также отметил, что решение суда отрицательно скажется на борьбе, которую ведет Израиль с подстрекательством.