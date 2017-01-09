Израиль прощается с жертвами теракта в Иерусалиме

Жертвами теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив стали лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут.

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Эрез Орбах будет похоронен в понедельник в 11:00 на кладбище в поселке Кфар-Эцион. Похороны Шир Хаджадж состоятся в 14:00 на "Горе Герцля" в Иерусалиме. Похороны Ширы Цур пройдут также в 14:00 на военном кладбище в Хайфе. Яэль Йекутиэль будет похоронена в 15:00 на кладбище "Кирьят-Шауль" в Тель-Авиве.

Эрез Орбах, выпускник йешивы "Неве-Шмуэль" в поселке Эфрат, был старшим из шести детей, не был мобилизован в ЦАХАЛ в связи с проблемами со здоровьем, однако добился того, чтобы его взяли в армию добровольцем.

Шира Цур жила в районе Дэния в Хайфе, еще до мобилизации в ЦАХАЛ вызвалась пройти год добровольной службы в разведке. Девушка начала службу в ЦАХАЛе с летной школы, однако позже перешла в другое подразделение.

Шир Хаджадж из Маале Адумим была старшей из четырех дочерей Герцля и Мейрав Хаджадж. По словам близкой подруги Ширы, девушка была уверена, что эта неделя будет самой интересной на офицерском курсе.

У Яэль Йекутиэль из Гиватаима остались родители, брат и сестра. Друзья Яэль говорят, что она хотела остаться в ЦАХАЛе, чтобы приносить пользу людям.

Теракт в Иерусалиме, 8 января 2017 года

В воскресенье, 8 января, в 13:23 поступила информация об "автомобильном теракте" в иерусалимском районе Армон а-Нацив, в результате которого есть много пострадавших. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и начал давить израильских военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса. В результате теракта четыре человека погибли и 17 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По состоянию на утро 9 января, в иерусалимских больницах остаются пять военнослужащих, получивших травмы в результате этого теракта, двое из них в тяжелом состоянии.

За рулем грузовика находился 28-летний Фади аль-Кунбара, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив). Террорист имел израильское удостоверение личности. В ходе операции, проведенной в Джабль Мукабр, были задержаны девять человек. Пятеро из задержанных приходятся близкими родственниками террористу.

Нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, в течение 20-25 секунд он совершал маневры, стремясь наехать на солдат, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь. Данные свидетельства подтверждаются записью камеры наблюдения.

Пресс-служба "Института Яд Бен Цви" сообщила, что теракт был совершен, когда гиды этой организации, занимающейся изучением Израиля и распространением знаний о стране среди израильтян, проводили на смотровой площадке Армон а-Нацив мероприятие, в котором участвовали около 300 военнослужащих ЦАХАЛа.





