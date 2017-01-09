9 января 2017 г.
последняя новость: 16:36
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:36 Мэрия Умм эль-Фахма призвала к бойкоту фильма "Ни здесь, ни там"
16:20 Израиль простился с жертвами теракта в Иерусалиме
15:51 Полиция разыскала школьников, создавших в WhatsApp группу "Убить директора"
14:53 ДТП на шоссе №4, 18 человек получили легкие травмы
14:07 Нетаниягу отменил запланированную поездку в Давос
13:58 Минпрос проводит дни открытых дверей для ознакомления с программами для одаренных детей
13:19 На границе Джабль Мукабр снова установлены заградительные сооружения
12:28 Нетаниягу и Лицман навестили в больнице военнослужащих, пострадавших в теракте
11:53 Утверждение "закона о порнографии" было отложено, его изучают эксперты
11:21 В районе Эшколь сработала сирена "Цева адом". Ложная тревога
В Израиле

Полиция разыскала школьников, создавших в WhatsApp группу "Убить директора"

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 15:51 блог версия для печати фото
Полиция разыскала школьников, создавших в WhatsApp группу "Убить директора"

Следователи отдела по работе с несовершеннолетними разыскали участников группы в WhatsApp под названием "Убить директора школы".

По информации Nana10, расследование было начато по следам жалобы, поданной в полицию. Выяснилось, что в группу входили восемь школьников из центра страны. Всем участникам чата от 13 до 14 лет. В WhatsApp подростки обсуждали директора школы, публиковали призывы к его убийству, подкрепляя свои сообщения смайликами с изображением ножей, бит, клюшек.

Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними провели профилактическую беседу с учащимися всей параллели на территории школы. После этой беседы участники группы, а также их родители лично принесли директору школы свои извинения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 января 2017 г.
WhatsApp прекращает поддержку старых моделей смартфонов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Предъявлено обвинение жителю Мевасерет Циона, призывавшему избивать "сионистов в Амоне"
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 ноября 2016 г.
Израильские СМИ: под видом функции видеочата для WhatsApp распространяется вирус
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 ноября 2016 г.
Сообщение из WhatsApp о "турецких пакетиках с ядом" вызвало панику среди израильтян







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 9 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017