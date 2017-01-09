Полиция разыскала школьников, создавших в WhatsApp группу "Убить директора"

Следователи отдела по работе с несовершеннолетними разыскали участников группы в WhatsApp под названием "Убить директора школы".

По информации Nana10, расследование было начато по следам жалобы, поданной в полицию. Выяснилось, что в группу входили восемь школьников из центра страны. Всем участникам чата от 13 до 14 лет. В WhatsApp подростки обсуждали директора школы, публиковали призывы к его убийству, подкрепляя свои сообщения смайликами с изображением ножей, бит, клюшек.

Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними провели профилактическую беседу с учащимися всей параллели на территории школы. После этой беседы участники группы, а также их родители лично принесли директору школы свои извинения.