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В Израиле

ООН предлагает часть африканских нелегалов переместить из Израиля в Европу

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
ООН предлагает часть африканских нелегалов переместить из Израиля в Европу
ООН предлагает часть африканских нелегалов переместить из Израиля в Европу
Протест жителей южного Тель Авива

ООН призвало правительство Израиля отказаться от плана по массовой высылке африканских нелегалов, в том числе, в "третьи страны". В ООН обещают найти в Европе страны, которые готовы принять эритрейцев и суданцев, которым в Израиле было отказано в статусе беженцев.

"Мы вновь призываем Израиль прекратить высылку эритрейцев и суданцев в страны Африки, находящиеся южнее Сахары", - заявил на прошедшем в Женеве брифинге Уильям Шпиндлер, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Он отметил, что ООН особенно тревожат угрозы о насильственной депортации тех, кто будет задержан позднее марта.

В начале января правительство Израиля утвердило программу, призванную способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля. Каждому инфильтранту, покидающему Израиль добровольно, будет выплачено единовременное пособие в размере 3.500 долларов, а также будет оплачен авиабилет.

Израиль ранее заявлял, что инфильтранты, опасающиеся возвращаться на родину, могут выехать в "третью страну". В качестве "третьих стран", готовых принят африканцев из Израиля, назывались Руанда и Уганда, но, как пишет агентство Reuters, обе страны опровергают эти сообщения.

Шпиндлер сообщил, что, по данным ООН, в Израиле находятся 27.000 граждан из Эритреи и 7.700 граждан Судана. С 2009 года лишь 11 человекам был предоставлен статус беженца. Остальных - в Израиле рассматривают как экономических мигрантов. Вместе с тем, отметил Шпиндлер, многим гражданам Эритреи удается в странах Европы получить статус беженца.



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