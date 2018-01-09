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В Израиле

Кнессет утвердил закон о работе магазинов по шаббатам

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил закон о работе магазинов по шаббатам
Кнессет утвердил закон о работе магазинов по шаббатам
Кнессет утвердил закон о работе магазинов по шаббатам

Утром во вторник, 9 января, Кнессет утвердил закон о порядке работы магазинов по шаббатам. 58 депутатов проголосовали за законопроект, 57 голосовали против.

Депутаты Шарен Аскель ("Ликуд") и Тали Плоскова ("Кулану"), возражавшие против этого законопроекта, отсутствовали в зале заседаний в момент голосования. Депутат Йоси Йона ("Сионистский лагерь") отсутствовал из-за смерти брата, а депутат Моти Йогев ("Байт Иегуди") – из-за смерти матери. Министр по делам алии и абсорбции Софа Ландвер также не приняла участия в голосовании (участие в голосовании автоматически означало бы ее увольнение из правительства). Остальные депутаты от НДИ голосовали против. Напомним, что министр обороны Авигдор Либерман не является депутатом Кнессета.

Обсуждение законопроекта во втором и третьем чтении длилось более 12 часов.

Дискуссия началась в 18:25. Примерно шесть часов спустя депутат Кнессета Ревиталь Суэйд ("Сионистский лагерь") объявила, что оппозиция исчерпала все свои доводы и просит перейти к голосованию. В этот момент в зале заседаний не было почти никого из депутатов от коалиции. Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") поднялась на трибуну и более 40 минут зачитывала отрывки из Декларации независимости, говорящие о еврейском характере государства. После того, как представители коалиции вернулись в зал заседаний, начались голосования.

Процесс утверждения закона был прерван примерно в 3 часа ночи, когда оппозиции удалось провести одну из поправок. Речь шла о поправке, поданной депутатом Ициком Шмули ("Сионистский лагерь"). Согласно этой поправке, действие закона не будет распространяться на магазины. торгующими предметами домашней утвари.

Поправка была утверждена из-за технической ошибки, когда электронное голосование министра строительства Йоава Галанта ("Кулану) и заместителя министра обороны Эли Бен-Дахана ("Байт Иегуди") не было зафиксировано. Оппозиция получила большинство, и спикер Кнессета объявил, что поправка утверждена. Глава комиссии по внутренним делам Давид Амсалем ("Ликуд") попросил остановить голосование и перенести обсуждение поправки в его комиссию. Комиссия отклонила поправку и в 7:00 голосование по поправкам возобновилось.

В соответствии с законопроектом, министр внутренних дел получит полномочия не утверждать новые городские законы, позволяющие открывать магазины в выходные и праздничные дни. Этот законопроект является частью договоренностей между правительством и ультраортодоксальными фракциями, позволившими завершить коалиционный кризис вокруг вопросов религии и государства. В ходе голосования во втором чтении была утверждена поправка автора законопроекта председателя комиссии по внутренним делам и главы коалиции депутата Давида Амсалема ("Ликуд"), которая исключает из действия закона магазины, работающие на территории АЗС, чья касса служит также кассой для оплаты заправки автомобилей.

В недели, предшествовавшие голосованию, несколько муниципалитетов приняли законопроекты, позволяющие открыть магазины по шаббатам. Такие законы были приняты в Модиине, Кфар-Сабе и Ришон ле-Ционе. В Бат-Яме эта инициатива была снята с повестки дня.

Глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") опубликовал сообщение после того, как был утвержден закон. "Мы обязаны принять эти законы в соответствии с коалиционными соглашениями, и все же шаббат важен нам не меньше, чем другим. Не надо вдаваться в панику, после того, как закон вступит в силу, все увидят, что ничего не изменилось".

В свою очередь, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Жаль, что этот закон прошел. У религиозного принуждения нет ничего общего с иудаизмом или еврейской традицией. Вместо того, чтобы приближать людей к иудаизму, он отталкивает от него".

Глава фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон заявил: "К сожалению, 58 депутатов Кнессета разрушили шаббат, который принадлежит всем нам. К сожалению, несмотря на затяжную борьбу, которую вела оппозиция, Израиль проиграл, и этот закон будет еще долго преследовать израильское общество".



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