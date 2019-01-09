Минрелигии сообщило о резком росте количества пар, не регистрирующих брак

Министерство по делам религий опубликовало отчет, свидетельствующий о стабильном сокращении количества пар, сочетающихся браком в раввинате.

Согласно официальным данным, в 2016 году в раввинатах было зарегистрировано 37.675 браков, в 2017 году – 36.651 брак, а в 2018 году – 35.163 брака. Учитывая темпы прироста населения, в 2017 году количество зарегистрированных браков сократилось на 4,7%, а в 2018 году – на 6,2%.

Как сообщает "Гаарец", в министерстве основной причиной сокращения количества оформляемых в раввинатах браков называют "резкий рост количества пар, живущих вне брака".

При этом и количество браков, регистрируемых за границей, сократилось за последние два года на 7,5%.

В то же время отчета отмечают рост количества браков, оформленных консервативными и реформистскими раввинами или иным образом, и не признаваемых государством. При этом в отчете указывают на наличие нескольких НКО, вкладывающих значительные средства в продвижение оформления браков не через официальный раввинат.

Согласно данным минрелигии, доля холостяков среди еврейских мужчин в возрасте 25-29 лет выросла с 28% в 1970-е годы до 65% в 2014 году, а доля незамужних среди женщин этого возраста – с 13% до 50% за тот же период. Средний возраст вступления в брак у мужчин – 27,5 лет, у женщин – 25,1 лет.