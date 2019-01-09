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9 января 2019 г.
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В Израиле

Подозрение на теракт в Иерусалиме, легко ранена школьница

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото
Подозрение на теракт в Иерусалиме, школьница легко ранена
Подозрение на теракт в Иерусалиме, школьница легко ранена
Подозрение на теракт в Иерусалиме, школьница легко ранена

В 7:00 в полицию Иерусалима поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия, которое было совершено в квартале Армон а-Нацив.

14-летняя девочка сообщила, что араб ударил ее острым предметом. Пострадавшая доставлена в больницу "Шаарей Цедек", где ей оказывают помощь. Девочка находится в сознании, и ее жизни не угрожает опасность.

На место прибыли наряды полиции, оперативники расследуют обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, девочка подверглась нападению в тот момент, когда стояла на остановке и ждала школьного автобуса. Нападавший скрылся.

Информация уточняется.

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Среда, 9 января 2019 г.
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