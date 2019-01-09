Подозрение на теракт в Иерусалиме, легко ранена школьница

В 7:00 в полицию Иерусалима поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия, которое было совершено в квартале Армон а-Нацив.

14-летняя девочка сообщила, что араб ударил ее острым предметом. Пострадавшая доставлена в больницу "Шаарей Цедек", где ей оказывают помощь. Девочка находится в сознании, и ее жизни не угрожает опасность.

На место прибыли наряды полиции, оперативники расследуют обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, девочка подверглась нападению в тот момент, когда стояла на остановке и ждала школьного автобуса. Нападавший скрылся.

Информация уточняется.