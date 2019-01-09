Подразделение "поджигателей" ХАМАСа сообщило об изменении своей тактики

Подразделение "поджигателей" ХАМАСа сообщило, что вечером 9 января был осуществлен запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывным устройством.

В сообщении подчеркивается, что боевики подразделения решили изменить тактику. Если раньше на израильскую территорию шары доставляли емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и "запалом", то теперь - к шарам крепятся взрывные устройства.

Согласно сообщению, запуск был осуществлен сразу после окончания встречи представителей ХАМАС со специальным посланником по Ближнему Востоку.

6 января после того, как из сектора Газы в сторону израильской территории была запущена с помощью шаров заминированная модель самолета, ЦАХАЛ с помощью вертолетов нанес удары по наблюдательным вышкам ХАМАСа в районе Хан-Юниса.





