Пресс-секретарь президента РФ: "Мы не вмешиваемся в выборы ни в одной стране мира"

Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости"

"Не читайте эти израильские СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в израильских СМИ.

Напомним, что накануне Служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" сообщила, что глава ШАБАКа Надав Аргаман, выступая на конференции "Форума друзей Тель-Авивского университета", предупредил о возможности вмешательства по меньшей мере одной державы в ход парламентских выборов в Израиле. "Я не знаю, в пользу кого, но вмешательство произойдет", - цитируют Аргамана.

Изначально цензура наложила запрет на публикацию заявления Аргамана, однако под давлением новостной службы компаний “Кешет” и “Решет” запрет был частично снят. К настоящему моменту запрещена публикация названия страны, о которой говорил глава израильской спецслужбы. По утверждению журналиста Амнона Абрамовича, Аргаман назвал конкретную страну.

Общая служба безопасности распространила заявление, в котором говорится, что "у государства Израиля и разведывательного сообщества имеются инструменты для выявления, мониторинга и пресечения попыток иностранных держав оказать влияние на итоги парламентских выборов в Израиле, если такие попытки будут предприняты".

Оппозиционные фракции считают, что вмешательство иностранного государства обязательно будет с целью оказать помощь премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила: "Мы требуем от наших сил безопасности внимательно следить за тем, чтобы Путин не вмешивался в выборы в пользу его друга, диктатора Нетаниягу".

Партия "Эрец Хадаша" обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии судьбе Ханану Мельцеру провести экстренное заседание для обсуждения возможного вмешательства со стороны в парламентские выборы.

Обеспокоенность высказывают и в правящей партии. Министр регионального сотрудничества Цахи Анегби ("Ликуд") заявил: "Не стоит недооценивать угрозы, о которых говорил глава ШАБАКа. Но Израиль является одной из ведущих мировых держав в области киберзащиты. Мы сумеем сорвать любые замыслы злоумышленников".

В ноябре 2018 года министерство иностранных дел Израиля обратилось к журналистам с просьбой тщательнее проверять информацию, которую они получают через сервис Twitter. Тогда газета The Jerusalem Post писала, что специалисты исследовательского отдела МИДа в течение девяти месяцев изучали механизм распространения фейковых новостей в ивритском сегменте социальных сетей. Издание упоминает, что один из последних "фейков" касался якобы еврейских корней Дональда Трампа.

МИД предупреждал, что распространители фейковых новостей пытаются повлиять на общественное мнение в Израиле и пользуются теми же методами, которые использовались во время выборов в США и Франции, во время референдума "Брекситу" в Великобритании.

Распространители "фейков" публикуют на поддельном сайте статью со скандальной или "интересной" информацией, а затем с фиктивного аккаунта в Twitter отправляют израильским журналистам ссылку на статью. Ссылка журналистам приходит либо в личном сообщении, либо в качестве реакции на "твитт". JP сообщало, что министерству иностранных дел удалось добиться закрытия 142 аккаунтов в Twitter, через которые распространялась ложная информация.