Судьи БАГАЦ удалились на совещание, не приняв решения по кризису в больнице "Адаса"

Судебное слушание в БАГАЦе по поводу кризиса в больнице "Адаса" в Иерусалиме завершилось в воскресенье, 9 июля, без принятия решения. Заседание продолжалось около часа и началось с того, что обе стороны предъявили свои претензии, передает Calcalist.

Напомним, кризис возник в связи с тем, что в марте из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Уволившиеся врачи добиваются того, чтобы им позволили перейти работать в больницу "Шаарей Цедек". При этом там должно быть открыто отделение онкогематологии. Министр здравоохранения Яаков Лицман не дает на это разрешение.

Как сообщает Calcalist, государство и министерство здравоохранения заявили, что не возражают, если двое или трое из уволившихся врачей до конца года перейдут на работу в онкогематологическую поликлинику при больнице "Шаарей цедек". Однако врачи отказались от этого предложения.