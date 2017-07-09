9 июля 2017 г.
последняя новость: 08:29
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:20 Демонстрация инвалидов, шоссе №4 блокировано
08:03 Согласована окончательная редакция законопроекта о еврейском характере государства
07:07 У въезда в Джальджулию задержан автомобиль с оружием
05:43 Прогноз погоды на 9 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры
00:20 Автобус сбил 8-летнего ребенка в Иерусалиме. Пострадавший в тяжелом состоянии
23:04 В больнице "Кармель" умерла беременная женщина
22:41 9 июля на базе Сде Дов пройдут учения
22:13 Семья Адара Голдина: "Мы ничего не знаем о возможной сделке с ХАМАС"
21:22 Возле дома юридического советника правительства состоялась очередная демонстрация
19:59 Семья Орона Шауля, захваченного ХАМАС, обратилась к премьер-министру Нетаниягу
В Израиле

Демонстрация инвалидов, шоссе №4 блокировано

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Демонстрация инвалидов, шоссе №4 блокировано

Несколько десятков активистов движения за права инвалидов проводят демонстрацию протеста на шоссе №4 в районе развязки Бацра.

В ходе демонстрации активисты блокировали движение по шоссе и подожгли автомобильные покрышки.

Дорожная полиция сообщила, что движение по шоссе №4 в южном направлении прервано от развязки Бацра. Водителей просят воздержаться от проезда в этом районе.

Активисты протестуют против предложения премьер-министра повысить пособия по инвалидности до 4.000 шекелей. Они требуют приравнять пособия к размеру минимальной зарплаты в Израиле.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017