Демонстрация инвалидов, шоссе №4 блокировано

Несколько десятков активистов движения за права инвалидов проводят демонстрацию протеста на шоссе №4 в районе развязки Бацра.

В ходе демонстрации активисты блокировали движение по шоссе и подожгли автомобильные покрышки.

Дорожная полиция сообщила, что движение по шоссе №4 в южном направлении прервано от развязки Бацра. Водителей просят воздержаться от проезда в этом районе.

Активисты протестуют против предложения премьер-министра повысить пособия по инвалидности до 4.000 шекелей. Они требуют приравнять пособия к размеру минимальной зарплаты в Израиле.