На 17,9% выросло количество пассажиров, прошедших через аэропорт им. Бен-Гуриона

В первой половине 2017 года количество пассажиров, прошедших через международный аэропорт им. Бен-Гуриона, выросло на 17,9% по сравнению с данными за аналогичный период в прошлом году. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает Calcalist со ссылкой на данные, предоставленные Управлением аэропортами.

За первое полугодие 2017 года через аэропорт им. Бен-Гуриона прошли 8,6 млн пассажиров, а в первой половине 2016 года – 7,3 млн. Только в июне нынешнего года главные воздушные ворота Израиля пропустили 1,8 млн пассажиров. Это на 20,8% больше, чем в июне прошлого года.

Наибольшее количество пассажиров – 2,6 млн – с начала года перевезла авиакомпания "Эль-Аль". На втором месте находится авиакомпания Turkish Airlines c 457 тыс. пассажиров. Третью позицию занимает лоукостер EasyJet, который перевез 386 тыс. пассажиров.

Среди самых популярных среди израильтян направлений на первом месте находится Стамбул, столица Турции. В этот город вылетели 427 тыс. израильтян. Однако зачастую Стамбул не был конечной целью путешествия. На втором месте находится Франция, куда отправились 404 тыс. израильтян, на третьем – Москва. В столицу России вылетели 373 тыс. израильтян.