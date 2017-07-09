Накануне второго тура праймариз в "Аводе" совершена попытка взлома партийного сайта

За сутки до начала второго тура праймериз секретариат партии "Авода" подал жалобу в полицию на попытку взлома партийного сайта.

По информации сайта Nana10, в результате хакерской атаки в субботу, 8 июля, сайт "упал" и был недоступен пользователям в течение часа. Специалистам по компьютерной безопасности удалось выяснить, с какого адреса велась атака. IP-адрес вместе с жалобой передан в полицию.

По информации Nana10, вечером, 9 июля, полицейские побеседуют со специалистом по компьютерной безопасности партии "Авода".

Генсекретарь "Аводы" сообщил журналистам, что хакерам не удалось внести изменения в списки выборщиков.