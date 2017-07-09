Инцидент в северном Тель-Авиве: окно соседей криминального авторитета разбито пулей

Вечером 9 июля неизвестный сделал несколько выстрелов в сторону элитного дома в северном Тель-Авиве, после чего скрылся. По информации сайта "Аруц-7", в результате этого инцидента не было раненых.

По информации сайта Ynet, пуля попала в окно квартиры, расположенной на четвертом этаже здания. По информации Ynet, соседом людей, в балконную дверь которых "влетела" пуля, является известный криминальный авторитет.

В полиции полагают, что стрелявшие таким образом хотели "предупредить" криминального авторитета, на которого уже было совершено несколько покушений.





