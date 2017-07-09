Что нужно знать о страховой программе "Битуах Сиуди"

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"Битуах Сиуди" – это страховая программа в рамках страховки, которую заключают через больничные кассы или через страховые компании, по долгосрочному уходу, в случае утраты способности выполнять без посторонней помощи хотя бы три повседневных действия из шести (одеваться/раздеваться, купаться, передвигаться, пользоваться туалетом, есть и пить, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно). Застрахованный ежемесячно выплачивает страховые взносы, сумма которых напрямую зависит от его возраста.

При наступлении страхового случая, застрахованный имеет право на получение по "Битуах сиуди" многотысячной ежемесячной компенсации и освобождение от ежемесячных выплат страховых взносов.

Однако страховые компании не всегда добросовестно выполняют свои обязательства, и люди вынуждены добиваться положенных им выплат, сталкиваясь с отказом. Но отказ в выплате компенсации – это еще не окончательный приговор! Обратившись к специалисту, вы можете добиться положенной вам по праву компенсации, избежать длительных проволочек и сэкономить нервы и силы.

Юридическая фирма "Меира Зоар и компаньоны" специализируется на ведении дел против страховых компаний ( в т.ч. которые отказывают в выплатах владельцам страховых полис, страдающих различными заболеваниями и вынужденных быть зависимыми от посторонней помощи). В рамках обслуживания исков, юридическая фирма "Зоар" работает с целым рядом медицинских экспертов и опытных специалистов в области ортопедии, гериатрии, реабилитации, неврологии, семейной медицины, медицине боли и других. У наших адвокатов есть опыт в прочтении "мелкого шрифта" в страховых полисах по долгосрочному уходу и множество выигранных исков против страховых компаний.

Имея большой опыт и глубокие знания в вопросах страхования, мы также обеспечиваем полное юридическое сопровождение для тех клиентов, которые обращаются к нам для грамотного оформления документов и заполнения форм при подаче запросов на получение компенсаций от страховых компаний при наступлении страхового случая. Это помогает изначально избежать ошибок и дает возможность получить все полагающиеся выплаты.

Примером одного из выигранных нами дел является случай Шошанны.

Вот ее история. У Шошанны была частная страховка по долгосрочному уходу ("Битуах сиуди"), которая должна была достойно обеспечивать ее в случае, когда она уже не сможет справляться самостоятельно и ей потребуется ежедневный уход.

Два года назад у Шошанны началась деменция (старческое слабоумие), ее функциональное состояние ухудшилось, и она уже не могла выполнять многие повседневные действия самостоятельно. Сын Шошанны сам обратился в страховую компанию, в надежде, что его мать сможет получить положенные ей выплаты. Он заполнил необходимые бланки, страховая компания направила медсестру, чтобы та проверила состояние его мамы, и, в конце концов, страховая компания объявила, что она имеет право только на небольшую часть ежемесячного пособия, поскольку нет "достаточных ограничений", в соответствии со страховым полисом.

Сын Шошанны обратился к адвокату Меире Зоар, специализирующийся на судебных исках по "Битуах сиуди", и после прочтения "мелкого шрифта" в полисе, она поняла, что страховая компания пытается "заработать" на Шошанне, отказываясь платить ей того, что положено. Потому, что при оценке состояния здоровья Шошанны, полностью игнорируется тяжелая форма деменции, при которой ей положена полная сумма пенсии, что отражено в страховом полисе.

Адвокат Меира Зоар подала судебный иск от имени Шошанны, в котором она юридически обосновала ошибочность аргументов страховой компании, и в течение двух месяцев со дня подачи иска, было достигнуто соглашение со страховой компанией, что Шошанна получит в общей сложности 280,000 шекелей в соответствии с полисом.

Приведенный случай показывает, насколько большое значение имеет опыт, знания адвоката, юридические тонкости страхования, профессиональное умение читать "мелкий шрифт" в любом документе.

А самое главное, важно никогда не сдаваться и добиваться того, что вам положено по праву.

Если и в вашей жизни имеет место подобный случай, мы настоятельно рекомендуем проверить право на получение компенсации. Наши работники готовы ответить на любой вопрос, касающийся "Битуах сиуди".

Часы работы офиса: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 18:30.

Для назначения первой встречи для консультации звоните: 03-5622772

Наш сайт: www.la-w.co.il

Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой. Юридическая фирма "Адвокат Меира Зоар и Компаньоны" была основана в 1997 году. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода ("сиуди"). В 2001 году, по признанию журнала "а-Праклитим" ("Юристы"), фирма завоевала признание и оценку в "Списке века" среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.