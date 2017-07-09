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Из-за демонстрации инвалидов было перекрыто шоссе №1

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Из-за демонстрации инвалидов было перекрыто шоссе №1

Из-за демонстрации инвалидов в воскресенье, 9 июля, в районе Латруна было перекрыто шоссе №1 в сторону Иерусалима. В настоящее время движение на этом участке возобновлено.

Ранее сообщалось о том, что активисты движения за права инвалидов заблокировали шоссе №4 в южном направлении от развязки Бацра.

Активисты требуют повышения пособий по инвалидности. 21 июня группа людей с ограниченными возможностями перекрыла движение транспорта на въезде в аэропорт имени Бен-Гуриона со стороны шоссе №1. Около 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, полностью перегородив трассу. Некоторые из протестующих угрожали поджечь себя.

27 июня более 100 инвалидов провели акцию протеста возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Двое из них пытались совершить самосожжение.

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