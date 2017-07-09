Автобус сбил 8-летнего ребенка в Иерусалиме. Пострадавший в тяжелом состоянии

Поздно вечером в субботу, 8 июля, на улице Петах-Тиква в Иерусалиме автобус совершил наезд на 8-летнего мальчика.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ребенку, получившему тяжелые травмы, первую помощь и доставили его в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Несколькими часами ранее на улице Генриетта Сольд в Афуле автобус сбил 83-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована в городской больнице "А-Эмек". Ее состояние оценивается врачами как от средней степени тяжести до тяжелого.

Причины и обстоятельства аварий выясняются дорожной полицией.