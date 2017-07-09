Законопроект: компании не должны требовать от клиента прислать факс

Парламентская комиссия по законодательству одобрила законопроект, обязывающий все правительственные и государственные учреждения, а также компании, оказывающие услуги населению, принимать обращения от населения, отправленные по электронной почте, а не с помощью факса.

Законопроект был разработан депутатом от партии "Ликуд" Шарен Аксель. И он, если будет принят Кнессетом, будет обязательным для исполнения для госучреждений, детских садов, школ и университетов, банков, водных компаний, больничных касс, больниц, поликлиник, страховых компаний, компаний мобильной связи, для Hot и Yes, интернет-провайдеров и т.д., пишет The Marker.

В предисловии к своему законопроекту Шарен Аксель пишет, что в 2017 году нельзя требовать от граждан пользоваться устаревшей технологией, по ее словам, в наши дни крайне сложно стало найти факсимильный аппарат.

Отметим, что это не первая попытка законодателей избавить израильтян от необходимости пользоваться факсом. 22 февраля был принят закон, обязывающий местные органы власти принимать обращения граждан по электронной почте. Закон обязывает местные органы власти опубликовать в интернете все бланки, которые могут потребоваться гражданам для получения услуг.

Кроме того, в январе 2016 года правительство утвердило предложение министра социального равноправия Гилы Гамлиэль об отмене использования факса при обращении в правительственные учреждения и министерства.





