9 июля 2017 г.
последняя новость: 19:06
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:06 Разрешено к публикации: аквапарке в Холоне скончался военнослужащий ЦАХАЛа
18:48 БАГАЦ не принял решение по кризису в больнице "Адаса"
18:41 Законопроект: компании не должны требовать от клиента прислать факс
17:36 Либерман о прекращении огня в Сирии: сохраняем полную свободу действия
17:19 Во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" скончался молодой мужчина
16:54 Накануне второго тура праймариз в "Аводе" совершена попытка взлома партийного сайта
16:46 На 17,9% выросло количество пассажиров, прошедших через аэропорт им. Бен-Гуриона
16:18 Пожар возле базы ЦАХАЛа "Сорек". Огонь угрожает складам с боеприпасами
15:52 Полиция Тель-Авива выписала десятки штрафов отдыхающим в парке Чарльза Клора
15:31 Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары
В Израиле

Законопроект: компании не должны требовать от клиента прислать факс

время публикации: 18:41 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Законопроект: компании не должны требовать от клиента прислать факс

Парламентская комиссия по законодательству одобрила законопроект, обязывающий все правительственные и государственные учреждения, а также компании, оказывающие услуги населению, принимать обращения от населения, отправленные по электронной почте, а не с помощью факса.

Законопроект был разработан депутатом от партии "Ликуд" Шарен Аксель. И он, если будет принят Кнессетом, будет обязательным для исполнения для госучреждений, детских садов, школ и университетов, банков, водных компаний, больничных касс, больниц, поликлиник, страховых компаний, компаний мобильной связи, для Hot и Yes, интернет-провайдеров и т.д., пишет The Marker.

В предисловии к своему законопроекту Шарен Аксель пишет, что в 2017 году нельзя требовать от граждан пользоваться устаревшей технологией, по ее словам, в наши дни крайне сложно стало найти факсимильный аппарат.

Отметим, что это не первая попытка законодателей избавить израильтян от необходимости пользоваться факсом. 22 февраля был принят закон, обязывающий местные органы власти принимать обращения граждан по электронной почте. Закон обязывает местные органы власти опубликовать в интернете все бланки, которые могут потребоваться гражданам для получения услуг.

Кроме того, в январе 2016 года правительство утвердило предложение министра социального равноправия Гилы Гамлиэль об отмене использования факса при обращении в правительственные учреждения и министерства.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2016 г.
Принят закон, обязывающий местные органы власти принимать обращения граждан по электронной почте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2016 г.
Правительство освободило граждан от необходимости пользоваться факсом при обращении в официальные инстанции







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017