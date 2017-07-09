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В Израиле

После решения UNESCO: Нетаниягу пообещал завершить строительство центра "Кедем" в Восточном Иерусалиме

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати

На открытии заседания правительства в воскресенье, 9 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу высказался по поводу решения UNESCO провозгласить Старый город Хеврона и Пещеру Праотцев палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

Надев кипу, Нетаниягу прочитал отрывок из книги "Берешит", повествующий о том, как Авраам купил Пещеру Праотцев. Затем глава правительства сказал: "Связь еврейского народа с Хевроном и Пещерой Праотцев – это рассказ об имуществе и истории, и едва ли есть подобные примеры в истории других народов. Решение UNESCO о том, что речь идет о палестинском объекте культурного наследия – это бред".

Нетаниягу добавил, что Израиль покажет народам мира историческую правду. Он сообщил от том, что распорядился завершить строительство центра "Кедем", в котором будут представлены исторические и археологические экспонаты для Города Давида. Центр расположен в восточной части Иерусалима, за Мусорными воротами Старого города. "Весь мир увидит правду. Первыми посетителями, которых я приглашу туда, станут делегации UNESCO и ООН", - сказал Нетаниягу.

Голосование в UNESCO состоялось в прошлую пятницу, 7 июля. Для утверждения этой резолюции требовалось две трети голосов 21 члена Комитета по всемирному наследию UNESCO. Решение было принято 12 голосами "за", при трех голосах "против" и шести воздержавшихся.

Просьба о признании Старого города Хеврона и Пещеры Праотцев объектами палестинского культурного наследия была подана представителями ПНА. В документе утверждалось, что этот район находится под угрозой, и что Израиль наносит ущерб собственности, расположенной в Старом городе Хеврона. При этом Хеврон упоминался как исламский город и отрицалась связь евреев с ним.

После голосования Нетаниягу заявил о том, что он сократит сумму, передаваемую Израилем в ООН, на один миллион долларов и направит эти средства на поддержание проектов по сохранению еврейского наследия в Хевроне. В частности, эти деньги пойдут на создание Музея еврейского наследия в Кирьят-Арбе и Хевроне.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июля 2017 г.
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