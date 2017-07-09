Согласована окончательная редакция законопроекта о еврейском характере государства

Законопроект о еврейском характере государства Израиль ("хок леом") будет вынесен на рассмотрение Кнессета еще до завершения летней сессии, сообщили в воскресенье, 9 июля, из канцелярии автора законопроекта депутата Ави Дихтера ("Ликуд").

Сессия завершается в конце июля, и в настоящий момент неясно, планирует ли коалиция завершить обсуждение до ухода на каникулы или только провести законопроект в первом чтении. Между "Ликудом" и "Байт Иегуди" идет дискуссия по вопросу о том, в какой комиссии законопроект будет дорабатываться перед вторым и третьим чтениями. "Байт Иегуди" настаивает на том, чтобы законопроект рассматривался комиссией Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат от этой партии Нисан Сломянски. В "Ликуде", в свою очередь, требуют передать законопроект на рассмотрение специальной комиссии, которую возглавит депутат от правящей партии.

В минувшую пятницу газета "Исраэль а-Йом" опубликовала сообщение о том, что межминистерская комиссия, созданная для разработки законопроекта, пришла к соглашению о формулировке, приемлемой для всех фракций, входящих в состав коалиции. В согласованной редакции речь идет о том, что "Израиль является еврейским государством с демократическим режимом правления". "Государство Израиль является национальным домом еврейского народа, в котором он реализует свое право на национальное самоопределение на основе своего культурного и исторического наследия. Еврейский народ обладает особым правом на национальное самоопределение в Израиле".

К законопроекту прилагается документ, согласно которому государство обязуется "охранять еврейскую традицию, а также святые места". Это приложение не вошло в текст законопроекта, однако по требованию ультраортодоксальных фракций будет записано в специальном приложении к закону.

Законопроект предусматривает также усиление статуса еврейского права. Статус арабского языка остается неизменным. Правительство обязалось также утвердить закон об особом статусе друзской общины в Израиле.

В оппозиции критикуют данный законопроект. Депутат Йоси Йона заявил: "Моральная и духовная мощь Израиля зиждется на том равновесии, которое было установлено отцами-основателями государства. Данный законопроект наносит удар по этому равновесию, и будет лучше, если он для нашего же блага исчезнет еще до того, как был утвержден".