Либерман о прекращении огня в Сирии: сохраняем полную свободу действия

В воскресенье, 9 июля, во время визита в Ашкелон министр обороны Авигдор Либерман высказался по поводу соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии. Оно было подписано на прошлой неделе на саммите "Большой двадцатки", передает Nana10.

"Израиль сохраняет полную свободу действия без связи с договоренностями между Трампом и Путиным. Все, что требуется, мы сделаем", - сказал министр.

Либерман также отметил, что нет значительных подвижек в переговорах между Израилем и ХАМАСом по поводу пропавших израильтян. "Усилия предпринимаются все время. Мы не прекратим, пока не увидим их здесь", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что последний год был "самым спокойным с 1967 года". При этом Либерман напомнил известное выражение "Тот, кто хочет мира, пусть готовится к войне". По его словам, сейчас в Израиле именно такая ситуация. "Мы все время продолжаем тренироваться и совершенствоваться. ЦАХАЛ продолжает готовиться к любому развитию событий", - сказал министр.

Соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу в воскресенье, 9 июля, в 12:00 по местному времени. Оно распространяется на провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе - на территории, примыкающие к израильской и иорданской границам. Соглашение между сторонниками и противниками режима было достигнуто при посредничестве России, США и Иордании.