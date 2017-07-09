Минздрав закрыл аквапарк "Луна-галь" на Кинерете из-за нарушения санитарных правил

Министерство здравоохранение издало в воскресенье, 9 июля, постановление о прекращении работы аквапарка "Луна-галь", расположенного на берегу озера Кинерет. В парке были выявлены нарушения санитарных правил и норм содержания хлора в воде в бассейнах, передает Walla.

"Бассейны представляют ощутимую угрозу для общества", - сказано в постановлении, которое было направлено руководству парка. В документе уточняется, что состояние парка не соответствует требованиям закона. Обнаружены нарушения в работе системы по очистке воды.

Три дня назад на странице парка "Луна-галь" появилось сообщение о том, что "из-за технических проблем он будет закрыт с 6 до 10 июля".