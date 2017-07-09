Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары

В воскресенье, 9 июля, министерство здравоохранения опубликовало предупреждение для населения о приближающейся жаре. На сайте минздрава указывается, что с понедельника, 10 июля, до среды, 12 июля, на большей части территории Израиля температура воздуха превысит среднестатистические показатели для этого времени года.

Предупреждение минздрава, в первую очередь, касается пожилых людей и лиц, имеющих хронические заболевания. Им рекомендуется скорректировать свои планы на ближайшие дни таким образом, чтобы избежать длительного пребывания на солнце .

Остальным израильтянам не рекомендуется заниматься спортом в пик жары, и перенести занятия на утренние или вечерние часы.





