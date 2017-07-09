9 июля 2017 г.
последняя новость: 16:14
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:52 Полиция Тель-Авива выписала десятки штрафов отдыхающим в парке Чарльза Клора
15:31 Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары
15:17 Стрельба в Кирьят-Бялике: ранен 30-летний мужчина
14:47 После решения UNESCO: Нетаниягу пообещал завершить строительство центра "Кедем" в Восточном Иерусалиме
13:33 Из-за демонстрации инвалидов было перекрыто шоссе №1
12:57 Подозрение: мужчина угрожал бывшей подруге распространить ее интимные фотографии
12:29 В южной части границы с Газой военными был потерян воздушный шар с аппаратурой
10:38 Суд лишил депутата Орена Хазана водительских прав на месяц
10:04 Отчет общественной адвокатуры: во многих тюрьмах заключенные содержатся в неприемлемых условиях
09:36 Что нужно знать о страховой программе "Битуах Сиуди"
В Израиле

Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары

время публикации: 15:31 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары

В воскресенье, 9 июля, министерство здравоохранения опубликовало предупреждение для населения о приближающейся жаре. На сайте минздрава указывается, что с понедельника, 10 июля, до среды, 12 июля, на большей части территории Израиля температура воздуха превысит среднестатистические показатели для этого времени года.

Предупреждение минздрава, в первую очередь, касается пожилых людей и лиц, имеющих хронические заболевания. Им рекомендуется скорректировать свои планы на ближайшие дни таким образом, чтобы избежать длительного пребывания на солнце .

Остальным израильтянам не рекомендуется заниматься спортом в пик жары, и перенести занятия на утренние или вечерние часы.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
Прогноз погоды на 9 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры
// NEWSru.co.il // Здоровье // 9 июля 2017 г.
Приемное отделение больницы "Рамбам" в Хайфе заполнено на 200%
// NEWSru.co.il // Здоровье // 2 июля 2017 г.
Минздрав: уровень здравоохранения в Израиле ниже среднего по странам OECD
// NEWSru.co.il // Здоровье // 1 июня 2017 г.
В Израиле вновь начло расти количество курильщиков







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017