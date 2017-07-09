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В Израиле

Опубликовано имя военнослужащего, скончавшегося во время отдыха в аквапарке

время публикации: 22:18 | последнее обновление: 22:25 блог версия для печати фото
Опубликовано имя военнослужащего, скончавшегося во время отдыха в аквапарке

Разрешено к публикации имя солдата, скончавшегося во время армейского дня отдыха в аквапарке "Ямит 2000" в Холоне. Это 20-летний сержант Михаэль Песах из Мигдаль а-Эмек. Михаэль проходил службу на авиабазе ВВС Рамон.

Похороны состоятся в понедельник, 10 июля, в 17:00 на кладбище в Мигель а-Эмек.

В воскресенье, 9 июля, для военнослужащих был организован день отдыха в аквапарке "Ямит 2000" в Холоне. По словам очевидцев, Михаэль после спуска с водной горки пожаловался на боль в груди. Он был доставлен в медпункт на территории парка, где он потерял сознание.

В больницу "Вольфсон" юноша поступил в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что их усилия не увенчались успехом, пациент скончался.

Предположительно, причиной смерти юноши стал сердечный приступ.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
Разрешено к публикации: в аквапарке "Ямит 2000" скончался военнослужащий ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
Во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" скончался молодой мужчина







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