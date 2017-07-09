БАГАЦ отклонил иск родителей детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии "Адасы"

БАГАЦ отклонил просьбу родителей, дети которых проходят лечение в отделении детской онкогематологии "Адасы", открыть подобное отделение в больнице "Шаарей Цедек". Против такого разрешения кризисной ситуации выступал минздрав.

10-й канал ИТВ сообщил, что судьи БАГАЦ в своем решении отметили, что поскольку родители отвергли предложенный ранее компромисс, суд не может удовлетворить их просьбу. Таким образом, врачи, уволившиеся из "Адасы", должны будут либо вернуться на прежние рабочие места, либо продолжать свою борьбу.

Также суд не поддержал решение, согласно которому двое или трое врачей могли бы до конца года перейти на работу в "Шаарей Цедек", где бы они могли оказывать помощь детям, которые лечились в "Адасе".

Кризисная ситуация в "Адасе" возникла в марте, когда из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей высшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Уволившиеся врачи добиваются того, чтобы им позволили перейти работать в больницу "Шаарей Цедек", где должно было быть открыто отделение онкогематологии.

Ранее министр здравоохранения Яаков Лицман в своем ответе суду объяснил, почему выступает против варианта, предложенного родителями больных детей. Он заявил, что отделение покинули "всего" 30 пациентов и что открытие подобного отделения в больнице "Шаарей Цедек", как требуют родители пациентов "Адасы", не оправдано, поскольку, по мнению главы минздрава, будет неправильно открывать еще одно отделение детской онкогематологии в Иерусалиме, когда есть необходимость открыть такое отделение на севере страны.